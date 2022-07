Atrakcje turystyczne w Głogowie. Jak spędzić czas w wakacje? CENY, MIEJSCA

Kajaki i rowery wodne na Odrze

Marina w Głogowie otwarta jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7-21.

Rejsy statkiem po Odrze

Nie jest to stała atrakcja w Głogowie, ponieważ statek Laguna kursuje także po innych miastach wzdłuż Odry. Co kilka tygodni wraca jednak do Głogowa, gdzie zostaje przez kilka dni. Obecnie (na dzień 27 lipca) cumuje właśnie w tym mieście, choć rejsy stoją pod znakiem zapytania ze względu na niski poziom wody w rzece.