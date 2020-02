Atak nożownika w Głogowie. Podejrzany z zarzutami trafił do aresztu [ZDJĘCIA]

Mężczyzna złożył wyjaśnienia, jednak prokuratura nie przedstawia ich, ze względu na dobro postępowania. Według naszych ustaleń, miał on mieszkać z zaatakowaną kobietą w motelu. Często dochodziło między nimi do awantur. Kazimierz M. jest dobrze znany policji. Był wielokrotnie karany. Ma problemy z alkoholem.

– Nie przyznaję się do winy – mówił na sądowym korytarzu, gdy policjanci wyprowadzali go z sali rozpraw.

Kazimierzowi M. grozi kara od 3 do piętnastu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna twierdzi jednak, że jest niewinny.

– Kazimierz M. usłyszał w sumie dwa zarzuty. Pierwszy z nich to usiłowanie dokonania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za pomocą scyzoryka. Drugi to groźby karalne . Mężczyzna groził zaatakowanej kobiecie śmiercią – mówi Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Sąd Rejonowy w Głogowie, na wniosek prokuratury, zdecydował o umieszczeniu 53-letniego mężczyzny w areszcie tymczasowym na okres trzech miesięcy. Kazimierz M. usłyszał zarzuty związane z atakiem na kobietę, do którego doszło w motelu przy ul. Kamienna Droga.

Po godz. 18 policjanci dowiedzieli się, że mężczyzna może przebywać w mieszkaniu swojego znajomego przy al. Wolności. Gdy dotarli na miejsce, zobaczyli na klatce schodowej ślady krwi. Po chwili dostali się do mieszkania, gdzie przebywał Kazimierz M. Mężczyzna został zatrzymany.

Kobieta była cała we krwi. Ostrze trafiło ją w okolice szyi. Została przewieziona do szpitala. Tymczasem napastnik zbiegł. Kazimierz M. był znany ofierze ataku. Stąd też policja szybko otrzymała jego dane i rysopis. Poszukiwania trwały.

– Miała ranę kłutą okolicy podżuchwowej oraz lewej strony klatki piersiowej. Rany zostały opatrzone, a po godz. 20 kobieta opuściła SOR z zaleceniem kontroli w poradni chirurgicznej – mówi Ewa Todorov, rzecznik głogowskiego szpitala.

W mieszkaniu, w którym ukrywał się Kazimierz M. często dochodziło do awantur. Sąsiedzi nie znali jednak dobrze lokatora, ani odwiedzających go osób. Przeniósł się tam do lokalu socjalnego niedawno.