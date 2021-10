Archiwalne zdjęcia z II LO w Głogowie. Rozpoznajecie kogoś, z kim chodziliście do szkoły? Kacper Chudzik

Mamy dla Was porcję zdjęć pochodzących z kronik II Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie. Znajdziecie tu fotografie zarówno z początków szkoły, która ma już ponad 30 lat, ale także fotografie w kolejnych dekad jej funkcjonowania. Większość fotografii pochodzi z wycieczek szkolnych. Stare zdjęcia pochodzące z kronik II LO w Głogowie na pewno wzbudzą wiele wspomnień. Może znajdziecie siebie, albo kolegów i koleżanki z lat szkolnych? A może nauczycieli, których wspominacie do dziś? Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.