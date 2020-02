Aquapark w Polkowicach przejdzie gruntowny remont

Zostań Miss Dolnego Śląska! Casting w sobotę

Już w najbliższą sobotę, 1 lutego w godzinach 11-15 w Qubus Hotel Wrocław ul. św. Marii Magdaleny 2 we Wrocławiu odbędzie się casting do edycji miss 2020. To jedna z niewielu już szans na przystąpienie do tegorocznej edycji konkursu.