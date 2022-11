Andrzejki 2022 w Głogowie i okolicy. Gdzie na bal andrzejkowy? Ile kosztuje bilet na imprezę?

Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii i poznać szczegóły:

Andrzejki - co to za święto?

Andrzejki 2022 w Głogowe. Ile trzeba zapłacić za imprezę?

Pod koniec listopada restauracje i sale bankietowe organizują imprezy andrzejkowe. Choć czasu zostało niewiele to można się jeszcze zapisać i spędzić tę noc na balu. Przeglądamy dla Was oferty balów andrzejkowych nie tylko w głogowskich lokalach. Nie jest ich dużo, ale można jeszcze wybrać. Koszt imprezy na osobę waha się od około 20 zł za wstęp na imprezę otwartą do 235 zł. W cenie imprez zamkniętych są posiłki i napoje bezalkoholowe, w niektórych miejscach również limitowany alkohol.

