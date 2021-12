Amicus w Głogowie potrzebuje pomocy. Została ostatnia prosta!

Przez cały rok trwała zbiórka pieniędzy na wykup terenu, na którym od lat znajduje się prowadzony przez Amicus azyl dla zwierząt. Prywatna działka, która była mu dzierżawiona na ten cel, została wystawiona na sprzedaż. Aby kontynuować działalność w tym miejscu stowarzyszenie rozpoczęło zbiórkę.

– Zakup samego terenu to ponad 200 000 zł. Dodatkowo opłaty związane z zakupem i zagospodarowaniem terenu to kolejne koszty. Będziemy potrzebować również płotu wraz z bramą, to niestety kolejne 50 000 zł. Liczymy, że na nowym terenie uda się postawić również kilka nowych kojców, a to znowu koszty. Łącznie nasz azyl to będzie 0,5 hektara ziemi – informuje Amicus.

Jak się okazuje, zostało już naprawdę niewiele. Do zrealizowana celu brakuje około 6 tysięcy złotych. Wolontariusze Amicusa otrzymali już sporo wsparcia od głogowian. Liczą na to, że uda się doprowadzić sprawę do końca.