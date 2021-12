Amicus kupuje działkę pod azyl dla zwierząt w Głogowie. Pierwsza wpłata poszła

– Przez lata wraz z Wami tworzymy to miejsce. Jest dla nas czymś niezwykłym. Dla wielu zwierząt jest to dom na lata, a nawet na resztę życia. Dla pozostałych to szansa, by odkryć nowy świat. Te najbardziej przerażone mają okazję poznać człowieka z nowej, lepszej strony. Zakochać się i poczuć czym jest miłość. Wyleczone, wykastrowane/wysterylizowane oraz zaszczepione są w pełni gotowe, na nowe lepsze jutro, takie we własnym domu, z własnym człowiekiem – mówią członkowie stowarzyszenia.