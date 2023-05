Amerykanie z wizytą w KGHM. Rozmawiali o małym atomie

– Jesteśmy w gronie firm z nowoczesnym podejściem do transformacji i rozwiązań proklimatycznych. Przyjęliśmy ambitną Politykę Klimatyczną, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez KGHM do 2050 roku. Do tego potrzebujemy wyzwań i projektów rozwojowych, jak budowa małej, modułowej elektrowni jądrowej. Krok po kroku realizujemy nasze założenia – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Trwają prace nad przygotowaniem do wielkiej inwestycji planowanej w najbliższych latach przez KGHM. Do Polski przyjechali przedstawiciele amerykańskiej firmy NuScale, która jest partnerem miedziowej spółki w planowanej budowie modułowej elektrowni jądrowej. Ma ona znacząco zabezpieczyć potrzeby energetyczne KGHM. Podczas kilkudniowej wizyty przedstawiciele NuScale rozmawiali z szefostwem miedziowego giganta, ale spotykali się też z przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Mały atom w KGHM, krok po kroku

– Decyzja zasadnicza to pierwsza decyzja w systemie pozwoleń administracyjnych dla inwestycji w obiekty energetyki jądrowej w Polsce, o jaką może ubiegać się inwestor. Uzyskanie decyzji zasadniczej stanowi wyraz poparcia państwa dla realizacji danego przedsięwzięcia oraz uprawnia do ubiegania się o uzyskanie szeregu kolejnych decyzji administracyjnych takich jak m.in. decyzja lokalizacyjna czy zezwolenie na budowę – informuje KGHM.

50 procent własnej energii do końca dekady

Plany KGHM dotyczące produkcji energii są ambitne. Jeszcze do 2030 roku firma chce, aby połowa potrzebnej do jej działalności energii elektrycznej, była produkowana we własnym zakresie. Co więcej, do 2050 roku miedziowa spółka chce osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną. W tym wszystkim mają pomóc inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.