Amatorzy cudzych rowerów zatrzymani przez polkowicką policję

Policjantom z wydziału kryminalnego polkowickiej komendy udało się ustalić a następnie schwytać podejrzanego o kradzieże rowerów. Mundurowi dotarli też do pasera, u którego ujawniono kilka innych jednośladów i części rowerowych. Podejrzani usłyszeli zarzuty.

Jednym z odpowiedzialnych za kradzież jest 19-latek z polkowickiego terenu. Mężczyźnie udowodniono, że w lutym tego roku w bezprawny sposób zabrał rower o wartości 1500 złotych.

- Niestety, już zdążył go zbyć, a funkcjonariusze pracują nad jego odzyskaniem. Podejrzany przyznał się do czynu, za który grozi do 5 lat pozbawienia wolności – informuje mł. asp. Bartosz Łopatka, p. o. oficera prasowego KPP Polkowice.