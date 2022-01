Aleja Wolności w Głogowie. Tych sklepów i firm już tam nie ma. Pamiętacie je? Kacper Chudzik

Kiosk - kwiaciarnia przez wiele lat znajdował się na alei. Obecnie w jego miejscu stoi nowy obiekt, który jest jednak pusty. Wcześniej była w nim lodziarnia, a w jeszcze innym czasie sklep z chemią. Google Street View Zobacz galerię (24 zdjęcia)

W ostatnich latach aleja Wolności w Głogowie przeszła całkowitą przebudowę. Zmieniła się jednak nie tylko sama ulica, ale także to, co znajduje się przy niej. W czasie remontu, ale też przed i po nim z alei znikały sklepy i firmy znane od lat. Czasem na ich miejsce powstawały nowe. Pamiętacie je? Czego najbardziej Wam brakuje? Zobaczcie co zniknęło pod zdjęciami w galerii. Kliknij w zdjęcie, by przejść dalej.