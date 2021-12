Aleja Wolności – tak wygląda większość pawilonów handlowych przy jednej z głównych ulic Głogowa. Zdjęcia

Aleja Wolności to jedna z głównych ulic Głogowa. Niedawno przeszła gruntowną modernizację nawierzchni, łącznie z chodnikami. Głogowianie są też przyzwyczajeni do parterowych pawilonów handlowych stojących wzdłuż tej ulicy. Postawiono je w połowie lat 60. ubiegłego roku i nie są już, niestety wizytówką miasta.

W najlepszym stanie są obiekty należące do „Społem” PSS Głogów, które oprócz dużego spożywczego sklepu, w pawilonach przy alei Wolności ma jeszcze dwa lokale (są w nich apteka oraz sklep z alkoholami). Spółdzielnia robi przeglądy tych obiektów raz na kwartał.

Już zdecydowanie gorzej jest na obiektach prywatnych. Widać pęknięcia ścian, zacieki a część podbitki daszków jest solidnie zdeformowana i przecieka.

Dobrego wrażenia nie robią stare, pordzewiałe i zapuszczone rury spustowe w narożnikach pawilonów.Od tyłu wygląd sklepów nie jest lepszy. A ceny najmu lokali w tym miejscu nie są niskie. Jak ustaliliśmy, za lokal o pow. 150 mkw, trzeba miesięcznie zapłacić ok. 9 tys. zł.