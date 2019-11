Afrykański Pomór Świń: Gmina Kotla będzie w obszarze ochronnym. Ruszają kontrole w gospodarstwach

Wracamy do tematu Afrykańskiego Pomoru Świń, wirusa dziesiątkującego trzodę. Jego pierwszy przypadek na zachodzie Polski odkryto w okolicach Sławy, zaledwie 6 kilometrów od granic gminy Kotla. Co to oznacza dla naszego powiatu?

Powiatowe służby są w gotowości. – Obszarem ochronnym zostanie objęty prawdopodobnie tylko teren gminy Kotla, choć czekamy jeszcze na decyzje. Będzie to oznaczało nieco bardziej restrykcyjne przepisy dla hodowców trzody chlewnej – mówi Ryszard Toczyłowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głogowie. Chodzi m.in. o konieczność badania zwierzyny ubijanej na terenie gospodarstwa zarówno przed, jak i po uboju. W dodatku nie będzie można dokonać uboju zwierzęcia, które w gospodarstwie jest krócej niż 30 dni. W tej sprawie Powiatowy Lekarz Weterynarii spotkał się w gminie Kotla z hodowcami trzody chlewnej z tego rejonu. W jego trakcie zapowiedział, że od czwartku w hodowlach ruszą kontrole. W przypadku odnalezienia w naszej okolicy martwego dzika należy zgłosić ten fakt odpowiednim służbom - władzom gminy, powiatu, policji, powiatowemu lekarzowi weterynarii lub kołom łowieckim. Przypomnijmy, że las w okolicach Sławy, gdzie doszło do wykrycia chorego dzika został ogrodzony. Ogłoszono również zakaz wstępu do lasu.