Adam Banasiak z Chrobrego Głogów musi przejść zabieg po kontuzji

Niestety, sparingowe spotkanie nie zakończyło się najlepiej dla Adama Banasiaka z Chrobrego Głogów. W 66. minucie meczu musiał on opuścić boisko z powodu kontuzji. Okazała się ona poważna, zawodnik zerwał więzadło krzyżowe.

– Adam Banasiak w sobotę był w składzie na drugą połowę i na boisko wszedł w 46 minucie. Spędził na nim jednak tylko kilkanaście minut, a z gry do końca wyeliminowała go kontuzja. Po badaniach już wiadomo, że to zerwane więzadło krzyżowe przednie. W najbliższych dniach Adam przejdzie zabieg operacyjny w Poznaniu, a w kolejnych miesiącach czeka go rehabilitacja – informuje biuro prasowe Chrobrego.