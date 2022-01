A jednak będzie zrzutka dla mieszkańców Łagoszowa Wielkiego

Wyjaśniły się sprawy dotyczące zorganizowania zbiórek pieniędzy na rzecz rodziny z Łagoszowa Wielkiego doświadczonej przez pożar. O tym tragicznym wydarzeniu pisaliśmy TUTAJ

Jeszcze tego samego dnia, czyli 17 stycznia, na portalu zrzutka.pl pojawiły się dwie zbiórki pieniędzy na rzecz rodziny. Nikt nie poinformował o tym zainteresowanych, co bardzo ich zaniepokoiło i dało im podstawy do podejrzeń o oszustwo. Wczoraj opisaliśmy obawy mieszkańców Łagoszowa Wielkiego. Więcej TUTAJ

Na szczęście sytuację z rodziną szybko wyjaśnili organizatorzy obu zbiórek, którzy przyznali, że popełnili błąd i przeprosili ich za to. Jeden z nich, mimo nieprzyjemnego zamieszania, wciąż chce pomóc rodzinie i nie zamierza się wycofać ze zbiórki. Oto wyjaśnienie Sławomira B., organizatora zbiórki, mieszkańca Przemkowa:

Z dniem wczorajszym (17.01.2022) udostępniłem link do zrzuty.pl dla pogorzelców z Łagoszowa Wielkiego. Zrobiłem tą zrzutkę bez wiedzy poszkodowanej rodziny, pchnięty czystą chęcią pomocy tej poszkodowanej przez pożar domu rodzinie. Przez to zrobiło się duże zamieszanie że ta zrzutka jest oszustwem i zebrane pieniądze mogą nie trafić do poszkodowanej rodziny. Wiec z dniem dzisiejszym (18.01.2022) spotkałem się z poszkodowaną rodziną by porozmawiać oraz powiedzieć że moja pomoc związaną ze zrzutka.pl jest szczera i bezinteresowna.

Po miłej i długiej rozmowie, rodzina przychyliła się do mojej prośby i moich chęci pomocy w ich sprawie. Wiec z czystym sumieniem mogę powiedzieć że dostałem zgodę rodziny na prowadzenie dalszej zrzutki która ma pomóc chociaż troszkę a może i z waszą pomocą darczyńcy dobrego sera z duża pomocą , na powrót do normalnego życia bez trosk braku dachu nad głową. Z góry dziękuję ze swojej strony wszystkim pomagającym. Z czystym sumieniem potwierdzam że https://zrzutka.pl/t4edm7 jest w pełni legalne i uznana przez rodzinę poszkodowanych i samych poszkodowanych. Zapraszam do zrzutki z góry dziękuję.