900 lat Kolegiaty w Głogowie - kalendarz na 2020 r, wystawa fotografii konkursowych [ZDJĘCIA]

Kapsuła czasu jest już zamknięta. Jutro montaż pierwszego hełmu na kościelnej wieży na starówce

Do kuli pod jeden z hełmów, który zwieńczą dwie wieże kościoła pw. św. Mikołaja na starówce trafiła dziś (20 grudnia) kapsuła czasu. Na to historyczne dla parafii i miasta wydarzenie przyjechał biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński. Jeśli pozwoli na to pogoda, w sobotę...