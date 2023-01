9-letni Adaś Paluch zwiedził głogowską straż pożarną. To urodzinowy prezent dla chorego chłopca od druhów z OSP Smardzów

Strażacy z OSP Smardzów to wspaniali ludzie. Od pięciu lat wspierają chorego chłopca z Dzikowa w gminie Gaworzyce i pamiętają o jego urodzinach. Dziś, 10 stycznia Adaś Paluch kończy 9 lat, i właśnie z tej okazji druhowie ze Smardzowa przygotowali dla niego wielką niespodziankę. A że chłopiec kocha wszystko, co jest związane ze strażą, niespodzianka była wyjątkowa. Zawieźli go na do siedziby PSP w Głogowie.

- Synek od zawsze marzy, by zostać strażakiem. Ostatnio powiedział mi, że chciałby być też weterynarzem, by móc ratować i ludzi i zwierzęta – mówi wzruszona mama Adasia, pani Daria Paluch. - Strażacy odwiedzają Adasia od pięciu lat. W ostatnie mikołajki, 6 grudnia, gdy przyjechali do niego z prezentem zaproponowali, że przygotują dla niego wyjątkowy, urodzinowy prezent.

