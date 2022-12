76-letnia głogowianka oszukana „na policjanta”. Straciła ponad 76 tysięcy złotych

Kolejne przypadki działania oszustów pokazują, że przestępcy nie mają skrupułów. W czwartek,8 grudnia ich ofiarą padła 76-letnia głogowianka, która oddała im wszystkie oszczędności. Do starszej pani na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta podając się za policjantkę. Oszustka poinformowała kobietę, że jest prowadzona akcja mająca na celu zatrzymanie sprawców włamań do mieszkań.

Fałszywa policjanta nakłoniła 76-latkę, by ta zostawiła posiadane w domu pieniądze w koszu na śmieci, co też uczyniła poszkodowana. Kobieta straciła w ten sposób ponad 76 tysięcy złotych.

- Należy pamiętać, że policja, ani inne służby, nigdy nie nakażą wykonania takiej czynności komukolwiek, w imię jakiejkolwiek akcji – informuje mł. asp. Emilia Reguła z KPP w Głogowie.

Mimo wielu apeli policji, seniorzy wciąż padają ofiarami oszustów. Głogowska policja apeluje o ostrożność i działanie w myśl zasady ograniczonego zaufania. Ważne jest też otoczenie osób starszych troską przez rodzinę i przyjaciół. Dzięki czujności i wiedzy o sposobach działania przestępców, seniorzy będą bezpieczniejsi.