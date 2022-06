75-lecie Sparty Grębocice. Spotkanie po latach na stadionie w Grębocicach. ZDJĘCIA

75-lat Sparty Grębocice - wyjątkowy jubileusz

Jubileusz 75-lecia Sparty Grębocice to wspólne dzieło klubu oraz gminy Grębocice, która chętnie zaangażowała się w organizację wydarzenia. Na stadion piłkarski przy tamtejszej szkole zaproszono zarówno obecnych, jak i byłych zawodników, działaczy i trenerów Sparty Grębocice. Dla wielu z nich była to okazja do pierwszego spotkania od lat. Nie brakowało więc wzruszających momentów.

Na wszystkie osoby związane kiedykolwiek ze Spartą Grębocice czekały pamiątkowe medale. Z kolei dla młodzieży, która stawia swoje pierwsze kroki w sportowym świecie w barwach Sparty, czekały sportowe upominki - w tym pamiątkowe koszulki.