7. urodziny Galerii Glogovia. Tak wyglądał szturm na drzwi podczas wiekiego otwarcia pierszej galerii w mieście. Zdjęcia

Przetarg na budowę ronda w Głogowie ogłoszony. Powstanie na wyjeździe do Polkowic

Urodzinowa loteria Galerii Glogovia

Z okazji 7. rocznicy otwarcia, Galeria Glogovia przygotowała dla klientów urodzinową loterię, w której do zdobycia będą nagrody! Wystarczy zrobić zakupy za minimum 100 zł i „złapać" nagrodę w wiromacie. Do wygrania karty podarunkowe i nagrody rzeczowe.

Urodzinowa akcja trwa od 16 do 18 marca.