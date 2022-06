36-latek z Góry miał w domu prawie kilogram narkotyków. Można z tego zrobić kilka tysięcy handlowych porcji

Kryminalni z Góry od jakiegoś czasu interesowali się działalnością jednego z mieszkańców. Według operacyjnych ustaleń mundurowych mógł on zajmować się rozprowadzaniem na pobliskim terenie substancji nielegalnych. Kiedy policjanci mieli już pewności co do związku podejrzewanego mężczyzny z przestępczością narkotykową, w dniu 9 czerwca br. zatrzymali 36-latka.

- Podczas dokładnego sprawdzenia miejsca zamieszkania mężczyzny ujawniono tam narkotyki w postaci marihuany. Policjanci na miejscu zabezpieczyli niemal kilogram tej substancji. Z takiej ilości nielegalnego suszu można było uzyskać kilka tysięcy porcji handlowych tego narkotyku – informuje mł. asp. Aleksandra Pieprzycka.

Poli jakie było przeznaczenie tych środków i do kogo ewentualnie miały one trafić. W mieszkaniu 36-latka kryminalni zabezpieczyli jeszcze 12 krzewów konopi w różnych stadiach wzrostu, a także precyzyjne wagi, które mogły służyć do porcjowania narkotyków.

Górowscy kryminalni przedstawili mężczyźnie łącznie 6 zarzutów dotyczących posiadania i udzielania narkotyków oraz uprawy konopi innej niż włóknista. Za te przestępstwa grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Kolejnego dnia wobec 36-latka Sąd Rejonowy w Głogowie zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu na okres 3 miesięcy.