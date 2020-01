Funkcjonariusze policji z Polkowic zatrzymali w ostatnich dniach 31-latka, który jest podejrzany o włamanie do piwnicy w centrum miasta.

W trakcie włamania 31-latek kradł wszystko co stanowiło dla niego jakąkolwiek wartość i usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.– Sprawca okradł pomieszczenie z mniej lub bardziej wartościowych przedmiotów, które jak ustalili później policjanci, chciał sprzedawać celem osiągnięcia finansowego zysku. Transakcje nie doszły do skutku, ponieważ natychmiastowe działania operacyjne w tej sprawie doprowadziły do namierzenia sprawcy – mówi Przemysław Rybikowski z KPP Polkowice.Po włamaniu polkowiccy kryminalni w wyniku podjętych czynności ustalili dane mężczyzny, który odpowiadał za opisywane przestępstwo. Do zatrzymania 31-latka doszło już kilka godzin po zdarzeniu, a policjanci odzyskali skradzione mienie o wartości około 1000 złotych.– W trakcie czynności z zatrzymanym okazało, że zatrzymany jest poszukiwany do odbycia kilku dni kary pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę i najbliższe dni spędzi w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu – dodaje P. Rybikowski.Polkowiczaninowi za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.