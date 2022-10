28 października kierowcy pojadą nowym mostem nad Odrą w Milsku! Przeprawa skróci drogę ze Sławy do Zielonej Góry

Już w piątek, 28 października, późnym popołudniem kierowcy będą mogli przejechać nowym mostem nad Odrą między Milskiem a Przewozem. To droga z Zielonej Góry do Sławy i Wschowy. Do tej pory, żeby dojechać z Zielonej Góry do Sławy przez most w Nowej Soli, trzeba pokonać ok. 60 km. Tymczasem droga przez Milsko będzie wynosić 45 km.

Most zbudowano na Odrze między Milskiem a Przewozem