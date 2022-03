21 marca 2022 Światowy Dzień Zespołu Downa. Na polkowickim Rynku zawisną kolorowe skarpetki

21 marca 2022 obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa. To święto jest z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, a ustanowiono je w 2005 roku. Tego dnia ludzie na całym świecie zakładają dwie różne skarpetki na znak solidarności z osobami obarczonymi tym syndromem.

– W ubiegłym roku w polkowickim Rynku mieszkańcy zawiesili ponad 400 skarpetek, aby wyrazić swoją solidarność z osobami z zespołem Downa. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się pobić ten rekord – mówi Paula Piastowska organizatorka akcji.

– Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału. Będziemy czekać na chętne osoby w poniedziałek, 21 marca od godziny 11 do 13 – zachęca.

Polkowicki samorząd wraz z Gazetą Polkowicką chcą, aby ta solidarność była widoczna również w przestrzeni miejskiej. Zasady są takie same, jak w roku ubiegłym.

– Zapraszamy szkoły, przedszkola oraz wszystkich chętnych mieszkańców do przybycia tego dnia do Rynku i zawieszenia przyniesionych skarpetek na przygotowanych przez nas sznurach wokół ratusza – wyjaśnia Edyta Drzymała organizatorka akcji. – Zeszłoroczna edycja spotkała się z dużym odzewem ze strony polkowiczan. W tym roku również na to liczmy – dodaje.

Zespół Downa to zbiór wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21. Chromosomy te mają kształt podobny do skarpetek, dlatego stały się symbolem akcji, która ma zachęcić ludzi do rozmowy na temat różnorodności, wyjątkowości, integracji i akceptacji.

Źródło: UM Polkowice