17 grudnia przypada 40. rocznica brutalnej pacyfikacji dwóch kopalń KGHM - Rudna Główna i Rudna Zachodnia w Polkowicach

13 grudnia 1981 roku PRL-owski rząd wprowadził stan wojenny na terenie całego kraju. Następnego dnia strajkowało już 199 zakładów pracy w całej Polsce. Wśród nich były kopalnie „Rudna Główna” i „Rudna Zachodnia” w Polkowicach.

O dramatycznych wydarzeniach sprzed 40 lat przypomina Gmina Polkowice:

Strajkujący górnicy domagali się m. in. odwołania dekretu o stanie wojennym i uwolnienia aresztowanych działaczy „Solidarności”. Wśród załóg, które 14 grudnia nie przystąpiły do pracy, były kopalnie „Rudna Główna” i „Rudna Zachodnia”. Strajk zorganizowały zakładowe struktury NSZZ „Solidarność”, zdelegalizowane dekretem o stanie wojennym. Warto przypomnieć, że w okresie legalnej działalności związku (1980-1981) „Solidarność” w ZG „Rudna” należała do największych i najprężniej działających w Zagłębiu Miedziowym. Przewodniczącym zakładowych struktur związkowych był Ryszard Sawicki, a w grudniu 1980 roku przewodniczącym Zakładowej Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” w ZG „Rudna” został Andrzej Poroszewski.

15 grudnia do strajkujących dołączyli pracownicy z ZG „Sieroszowice”, ZG „Polkowice” oraz niektórych firm kooperujących z KGHM, a dotychczasowy Zakładowy Komitet Strajkowy przekształcono w Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. W tym czasie toczyły się negocjacje pomiędzy przedstawicielami strajkujących a przedstawicielami PZPR, milicji i wojska, jednak strajkujący nie dali się przekonać namowom władz, aby zakończyć strajk. 15 grudnia wieczorem do strajkujących górników przybyli księża z parafii polkowickich i głogowskich – Jerzy Gniatczyk, Zbigniew Dołhań oraz Eugeniusz Jankiewicz. Kapłani spowiadali górników i tonowali bojowe nastroje, których nie brakowało.

16 grudnia Radio Wolna Europa podało, że w kopalni „Wujek” na Górnym Śląsku do strajkujących strzelano, padli zabici. Wiadomość ta szybko dotarła do strajkujących na „Rudnej

Głównej” i „Rudnej Zachodniej”. W nocy z 16/17 grudnia księża odprawili mszę św. na obu szybach i w związku z przewidywanym zagrożeniem życia, udzielali górnikom warunkowego

rozgrzeszenia (absolucji). Rozpoczęto barykadowanie obu szybów w oczekiwaniu na atak milicji i Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO). Jednocześnie przyjęto plan o ewakuacji. W razie ataku plan zakładał wynegocjowanie wyjścia strajkujących do Polkowic na własnych, honorowych warunkach, i zakończenie protestu w kościele św. Michała

Archanioła.

17 grudnia o świcie milicja i ZOMO przystąpiły do siłowego zajęcia obu kopalń. Pierwsza miała być spacyfikowana „Rudna Główna”. Górnicy zgodnie z wcześniejszym planem opuścili kopalnię dwoma wyjściami. Grupa, którą prowadził Andrzej Poroszewski, była po drodze szykanowana, polewana wodą z prądownic umieszczonych na opancerzonych samochodach. Kilkuset protestujących dotarło, biegnąc przez miasto, do kościoła św. Barbary, gdzie ks. Jerzy Gniatczyk udzielił im schronienia. Druga grupa prowadzona przez Franciszka Kamińskiego dotarła do polkowickiego kościoła nie niepokojona przez ZOMO.

Na „Rudnej Zachodniej” pacyfikacja zaczęła się kilka godzin później. Górnicy stawili trwający kilka godzin opór. Dopiero po południu rozpoczęły się negocjacje z przedstawicielami władz.

Górnikom pozwolono opuścić kopalnię i przejść do Polkowic. Po południu na ulicach Polkowic (m. in. 11 Lutego, Skrzetuskiego, Lenina – dziś 3 Maja) doszło do walk ulicznych. Mieszkańcy stanęli naprzeciwko uzbrojonej milicji i ZOMO. Wobec zwykłych ludzi użyto armatek wodnych, granatów łzawiących i świec dymnych. Strzelano także w powietrze z ostrej amunicji. Późnym popołudniem w kościele pw. św. Barbary odprawiono mszę św. i oficjalnie zakończono strajk.

Strajk na „Rudnej” był jednym z największych w całym kraju. Historycy szacują, że wzięło w nim udział ponad 5 tys. osób, w tym na „Rudnej Głównej” około 3,5 tys., a na „Rudnej Zachodniej” około 1,5 tys.