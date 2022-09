15-latek na hulajnodze wjechał w samochód. Utrudnienia na drodze w Serbach. ZDJĘCIA

Do zdarzenia doszło nieco po godz. 8. 15-latek jadący do szkoły hulajnogą elektryczną włączał się do ruchu z osiedlowej dróżki. Wjechał na nią po tym, jak przepuścił go jeden kierowca. Z drugiej strony nadjeżdżał jednak inny samochód, na którego chłopak nie zwrócił uwagi. Nastolatek uderzył w bok auta.

Doszło do zderzenia, po którym 15-latek upadł na drogę. Na miejsce wysłano karetkę i patrol policji. Na szczęście obrażenia nastolatka nie są bardzo poważne, jednak na wszelki wypadek trafił na badania. Skarży się na ból nogi.

Na tym odcinku są utrudnienia.