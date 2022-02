14-letnia Patrycja Wiśniewska z Głogowa wicemistrzynią Europy w muaythai

14-letnia zawodniczka z Głogowia walczyła w organizowanych w Turcji mistrzostwach Europy. Rywalizująca w muaythai zawodniczka doskonale poradziła sobie w trakcie zawodów. Na szyi zawiesiła srebrny krążek i zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy w swojej kategorii wiekowej.

Patrycja jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 12 i chodzi do VII klasy. Ma 160 cm wzrostu i waży 53 kg. Skąd bierze siłę do walki i motywację do wygrywania?