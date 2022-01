120 żołnierzy WOT zjedzie do Głogowa. Najmłodszy z nich ma 18 lat, najstarszy 54

W taki, również militarny sposób, Dolnoślązacy rozpoczną swoje, wyjątkowe ferie zimowe. Najmłodsi żołnierze, którzy zasilą szeregi 16. DBOT to uczniowie z pięciu dolnośląskich szkół. Na co dzień uczą się w Henrykowie, Ząbkowicach Śląskich, Kłodzku, Kamiennej Górze i Wałbrzychu. Nie będą jednak sami. Będą się szkolić ze swoimi starszymi kolegami. Łącznie do 16-dniowego, podstawowego szkolenia wojskowego przystępuje ponad 120 ochotników, wśród nich 30 kobiet. Najmłodszy żołnierz w tej całej grupie ma 18 lat, najstarszy 54.

Z tej, styczniowej grupy dolnośląskich ochotników, aż 90 osób to uczniowie szkół średnich

- Od najbliższej soboty, 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej liczyć będzie już blisko 1200 żołnierzy. Oznacza to, że ta siła wyszkolonych ludzi będzie służyć krajowi i wspierać społeczność lokalną - informuje Renata Mycio, rzeczniczka WOT.

Kolejne, 16 dniowe, podstawowe szkolenie wojskowe 16. DBOT zaplanowane jest na maj.